HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi nerede, hangi semtte?

İstanbul Oyuncak Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi nerede, hangi semtte?

25.11.2023 00:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışı Belgin Akın ve Sunay Akın tarafından, ahşap bir köşkte, 2005 yılında yapılan İstanbul Oyuncak Müzesi, Sunay Akın’ın geniş oyuncak koleksiyonundan oluşmaktadır. Sunay Akın’ın kırktan fazla ülkeden yirmi yıllık bir süreç içinde almış olduğu oyuncaklar müzede ziyaretçilere sunulmuştur. Müzenin bir diğer özelliği de ülkemizde farklı oyuncak müzelerinin açılmasına öncülük yapmış olmasıdır.

İstanbul Oyuncak Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi nerede, hangi semtte?

Sunay Akın’ın yirmi yıldan fazladır farklı ülkelerden alıp biriktirdiği oyuncaklar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenmektedir. 1700’lü yıllara ait oyuncakların da yer aldığı müze yine Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği (TOYCO) etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Hatta açıldıktan sonraki ilk buluşma bu müzede yapılmıştır.

Oyuncak müzesi nerededir?

Hem ülke hem de dünya çapında örnek kabul edilen İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul Kadıköy ilçesindedir. Göztepe semtinde yer alan müze tren istasyonuna da son derece yakın bir konumdadır. İlki İstanbul’da Kadıköy Göztepe’de açılan müze, Ataşehir’de, Gaziantep’te ve Antalya’da açılmış olan oyuncak müzelerine de öncülük etmiş bu anlamda bir ilk olmasıyla da son derece değerli kabul edilmiştir.

İlginizi Çekebilir

Cağaloğlu Hamamı'na nasıl gidilir?

Cağaloğlu Hamamı'na nasıl gidilir?

Sadberk Hanım Müzesi'ne nasıl gidilir?

Sadberk Hanım Müzesi'ne nasıl gidilir?

Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım

 Akasya AVM'ye nasıl gidilir?

Akasya AVM'ye nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Oyuncak Müzesi’ne nasıl gidilir?

Anadolu yakası ve Avrupa yakasından gelecekler için müzeye ulaşım seçenekleri çeşitlilik gösterir. Özel araçla gidilebileceği gibi toplu taşıma ile otobüs, tren, Marmaray ya da metrobüs kullanılabilir. Kadıköy Rıhtım’dan şu otobüslere binerek müzeye gidebilmek mümkündür:

  • 17
  • 10B
  • 10S
  • 19ES
  • 19M
  • 19F
  • 19Y

Oyuncak Müzesi’nde müze kart geçerli mi?

Müze giriş ücretleri yetişkin ve öğrenci ziyaretçiler için farklılık göstermektedir. Üç yaş altı çocuklara, basın çalışanlarına, engellilere müze için tüm girişler ücretsiz olarak belirlenmiştir. Türkiye genelinde birçok müzede geçerliliği bulunan müzekart İstanbul Oyuncak Müzesi’nde kullanılamamaktadır. Müze pazartesi günleri hariç hafta içi ve hafta sonu her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Oyuncak Müzesi’nin içinde neler var?

Müzede dört binden fazla oyuncak bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın yaklaşık kırk farklı ülkesinden gelen türlü oyuncak koleksiyonları da müzede sergilenmektedir. İstanbul Oyuncak Müzesinde uçak, araba, tren gibi oyuncakların yanı sıra çizgi film figürleri de bulunmaktadır. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenen oyuncaklar sadece günümüze ait değildir. Yüzlerce yıl önceden kalma oyuncaklar da müzede yer almaktadır. Müze içinde ayrıca kafe ve mağaza da bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

 Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

 Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

 Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

 İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

 Metro ve otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Metro ve otobüs ile Esenler Otogarı’na ulaşım

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"uzaylı yapımı" demişti Yeni çalışmalar gizemli metal kürelerle ilgili gerçeği ortaya çıktı"uzaylı yapımı" demişti Yeni çalışmalar gizemli metal kürelerle ilgili gerçeği ortaya çıktı
İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandıİstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı
Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kameradaSigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
istanbul oyuncak müzesi
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.