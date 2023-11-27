İstanbul Oyuncak Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi nerede, hangi semtte?

Sunay Akın’ın yirmi yıldan fazladır farklı ülkelerden alıp biriktirdiği oyuncaklar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenmektedir. 1700’lü yıllara ait oyuncakların da yer aldığı müze yine Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği (TOYCO) etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Hatta açıldıktan sonraki ilk buluşma bu müzede yapılmıştır.

Oyuncak müzesi nerededir?

Hem ülke hem de dünya çapında örnek kabul edilen İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul Kadıköy ilçesindedir. Göztepe semtinde yer alan müze tren istasyonuna da son derece yakın bir konumdadır. İlki İstanbul’da Kadıköy Göztepe’de açılan müze, Ataşehir’de, Gaziantep’te ve Antalya’da açılmış olan oyuncak müzelerine de öncülük etmiş bu anlamda bir ilk olmasıyla da son derece değerli kabul edilmiştir.

Oyuncak Müzesi’ne nasıl gidilir?

Anadolu yakası ve Avrupa yakasından gelecekler için müzeye ulaşım seçenekleri çeşitlilik gösterir. Özel araçla gidilebileceği gibi toplu taşıma ile otobüs, tren, Marmaray ya da metrobüs kullanılabilir. Kadıköy Rıhtım’dan şu otobüslere binerek müzeye gidebilmek mümkündür:

17

10B

10S

19ES

19M

19F

19Y

Oyuncak Müzesi’nde müze kart geçerli mi?

Müze giriş ücretleri yetişkin ve öğrenci ziyaretçiler için farklılık göstermektedir. Üç yaş altı çocuklara, basın çalışanlarına, engellilere müze için tüm girişler ücretsiz olarak belirlenmiştir. Türkiye genelinde birçok müzede geçerliliği bulunan müzekart İstanbul Oyuncak Müzesi’nde kullanılamamaktadır. Müze pazartesi günleri hariç hafta içi ve hafta sonu her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Oyuncak Müzesi’nin içinde neler var?

Müzede dört binden fazla oyuncak bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın yaklaşık kırk farklı ülkesinden gelen türlü oyuncak koleksiyonları da müzede sergilenmektedir. İstanbul Oyuncak Müzesinde uçak, araba, tren gibi oyuncakların yanı sıra çizgi film figürleri de bulunmaktadır. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenen oyuncaklar sadece günümüze ait değildir. Yüzlerce yıl önceden kalma oyuncaklar da müzede yer almaktadır. Müze içinde ayrıca kafe ve mağaza da bulunmaktadır.