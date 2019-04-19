İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Oyuncak Müzesi, 14. yaşını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, dünyanın farklı ülkelerindeki müzelere, mektuplar ve resimler göndererek kutlayacak.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre müze, 14. yaşını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Müze, hem yeni yaşını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara ve müzelere, sevgi dolu mektuplar ile resimler göndererek kutlayacak. Mektuplarda, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin koleksiyonundaki eserlerden tasarlanan pullar kullanılacak.

23 Nisan günü müzeye gelen ziyaretçilerin duygularını aktardığı resim ve mektuplar, Nurnberg Oyuncak Müzesi, Salzburg Oyuncak Müzesi, Charlie Chaplin Müzesi, Rusya Ulusal Oyuncak Müzesi, Yunanistan Çocuk Müzesi ve St.Petersburg Oyuncak Müzesi'ne gönderilecek.

Şenlik havasında geçecek 23 Nisan kutlamaları, 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan gününe özel olarak 0-18 yaş misafirler, müzeyi ücretsiz olarak gezebilecek.

