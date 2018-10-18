Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Oyuncu Sinem Umaş, polis tarafından darp edildiği öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, "Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir" açıklamasını yaptı.

" 'ONLAR İÇKİ Mİ?' DİYE SORDU"

Sinem Umaş'ın iddiasına göre, saat 22.00'dan alkol aldığı gerekçesiyle işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polislerin zorla kendisini polis merkezine götürmek istediğini öne süren Umaş, tartışma sırasında sürüklenerek yaralandığı iddia etti.

Polislerden şikayetçi olan Umaş, "Elimde daha önce aldığım içkiler ve çantam vardı. Köpeğimle caddeden eve doğru yürüyordum. Buradaki marketi geçerek ilerledim. 2 tane köpeğim var, sürekli bu mahallede köpek gezdiririm. Polis beni çevirdi. 'Hanımefendi poşetinize bakabilir miyim?' dedi. 'Ne oldu?' dedim. 'Onlar içki mi?' diye sordu. 'Evet' dedim. 'Nereden aldınız?', 'Siz benimle gelebilir misiniz?' dedi. Takip ettim onları buraya kadar. Markete girdi bir şeyler sordu. Marketteki kişi 'Buradan almadı. Bilmiyorum' dedi. Bana geldi. 'Karakola gidelim, buradan aldığınıza dair imza atın. Siz zaten suç işlememişsiniz. Burası işlemiş' dedi. Ben de o sırada avukatımı aradım. O da 'İmza vermek zorunda değilsin, öyle bir zorunluluğun yok. İmzadan imtina ediyorum' diyebilirsin dedi' " şeklinde konuştu.