Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Elif YAVUZ - Ali AKSOYER -Güven USTA - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Hakan KAYA- İdris TİFTİKCİ -Harun UYANIK - Şahin BOZKURT- İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi. 300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Basın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanıydı. Burada da yasadışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------

/GAZİOSMANPAŞA - SULTANGAZİ'DE BASILAN FARKLI ADRESLER

-Özel Harekat polisleri binaya girmesi

-Ekiplerin evinin kapısını kırması

-İçeride alınan güvenlik önlemi

-Binadan detaylar

-Zırhlı polis aracı

-Özel harekat polisleri sokakta güvenlik önlemi

-Evden gözaltına alınan kişiyi çıkartılması

-Gözaltına alınan kişiyi polis aracına bindirilmesi

