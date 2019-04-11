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İSTANBUL- (ÖZEL)- ATAŞEHİR'DE MİNİBÜS, SERVİS ARACINA BÖYLE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

- Refüje aşan minibüs karşı yöne geçerek servis aracına çarptı.

- Refüje aşan minibüs karşı yöne geçerek servis aracına çarptı.
- Minibüsün servis aracında asılı kaldığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada servis minibüsünde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 34 FOF 19 plakalı minibüs sürücüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı.

SERVİS ARACINDA ASILI KALDI
Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, “Araç boştu. Karşı şeritte hakimiyeti kaybetti. Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi. Bir görgü tanığı da “Önüne bir anda kamyon çıktı. Kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yönden gelen servis minibüsüne çarptı" diye konuştu. Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANI
-Kazaya karışan araçlar
-Görgü tanıklarıyla röp
-Sürücü ile röp
-Araçların kaldırılması
-Caddeden görüntü
-Genel ve detay

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