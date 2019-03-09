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 İSTANBUL - (ÖZEL) - AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da kundaklandığı öne sürülen kamyonet hasar gördü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da kundaklandığı öne sürülen kamyonet hasar gördü.
Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. G58 sokak üzerinde park halindeki kamyonet iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kamyonetin sahibi aracının yandığını görünce su bidonlarını alıp söndürmek için dışarı çıktı. Kamyonetini söndürmeye çalışan araç sahibi, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası kamyonette hasar oluştu. Polis de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yanan kamyonetin görüntüsü
- Polis ekiplerinin önlemi ve çalışması
- Genel ve detaylar

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