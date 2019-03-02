Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Avcılar'da uzaklaştırma kararı olan kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı öne sürüldü..
Olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.
ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Yaralı kadının ambulansa taşınışı
-Görgü tanığı komşu ile röportaj
-Binadan ve olay yerinden görüntü
-Diğer detaylar
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