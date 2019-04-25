İSTANBUL - (ÖZEL)- BİNALİ YILDIRIM: KİMİSİ TESELLİ EDİYOR, KİMİSİ 'MERAK ETME TEKRAR OLACAK' DİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Binali Yıldırım, "Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.

Yıldırım, Eyüpsultan'da Pierre Loti tepesini ziyaret etti. Binali Yıldırım burada bulunan yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çay içti. Binali Yıldırım ziyareti sırasında Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, havanın güzel olduğunu ve insanların bu güzel havanın tadını çıkardığı belirterek, “Biz bugün malum Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un cenazesi vardı, ona katıldık. Arada boş vakit olunca, buraya gelmek nasip oldu. Hanımefendinin buraya geldiğimden haberi yok. Cenazeye geldiğimi biliyor. Cenazeden sonra böyle bir kaçamak yaptık" dedi.

“İLETİŞİMDE, ULAŞIMDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Binali Yıldırım, sık sık çevrede bulunanların yakınlarıyla görüntülü konuşmasının sorulması üzerine ise, “Teknoloji malum. 12 yıl kadar Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı görevi yaptık. Bütün iletişimde teknoloji bu dönemde geldi. Şu anda 4.5G'deyiz. 5G için test çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin her köşesinde iletişimde, ulaşımda çok önemli mesafe kat ettik. O teknolojinin getirdiği imkanlardan vatandaşlarımız güzel bir şekilde yararlanıyor. Buna da mutlu oluyoruz" diye yanıt verdi.