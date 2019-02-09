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 İSTANBUL - (ÖZEL) - ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA CAN VEREN CAMCI İÇİN İŞ YERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.  Kartal'da Yeşilyurt apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.
Kartal'da Yeşilyurt apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı. Volkan Balta cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Volkan Balta'nın cenazesi helallik almak için iş yerinin önüne getirildi.
Çok sayıda yakını ve arkadaşı iş yeri önünde toplandı. Helallik vermeye gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. Volkan Balta'nın bina yıkılmadan kısa süre önce yanından ayrılan yardımcısı Selçuk Çiçek de helallik vermeye geldi. Volkan Balta'nın cenazesi memleketi olan Trabzon Şalpazarı'na gönderildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze aracının dükkanın önüne gelmesi
-Cenazeden helallik alınması
-Sevenleri ve yardımcısının dua etmeleri
-Cenaze aracının ayrılması
-Bltanın fotoğraflı

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