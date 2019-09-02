İSTANBUL - (ÖZEL) - D-100'Ü BİRBİRİNE KATAN TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

- Makas attı, park halindeki araca çarptı, kaçtı.

- Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da, D100 Karayolu'nda makas atan, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, otobüs durağında bekleyen bir otomobile arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı.

D-100'Ü BİRBİRİNE KATTI

Fatih, Millet Caddesi'nden Bakırköy istikametinde gece saatlerinde seyreden 34 DK 2979 plakalı otomobilin sürücüsü Cevizlibağ'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Edirne istikametinde ilerleyen sürücü, trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Kırmızı ışıkta yaya geçidinin üzerinde duran sürücü, hatalı sollamalar yaptı, makas attı. Sola sinyal verip sağa geçen sürücü, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu.

ÇARPTI, KAÇTI

Bakırköy'de yan yola giren sürücü, otobüs durağının birkaç metre ilerisinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan çarparak durdu. Ortalığı birbirine katan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. Otomobiline arkadan vurulan sürücü ise, kazanın ardından aracından inerek, alkollü olduğu öne sürülen sürücüye "Üstüme çıksaydın bari" diye tepki gösterdi.

Sürücülerin tartıştığı sırada geri çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü, olay yerinden kaçtı. Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı. Trafikte yaşanan bu anlar saniye saniye DHA kamerasına yansıdı.