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İSTANBUL - (ÖZEL) - D-100'Ü BİRBİRİNE KATAN TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

- Makas attı, park halindeki araca çarptı, kaçtı.

- Makas attı, park halindeki araca çarptı, kaçtı.
- Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da, D100 Karayolu'nda makas atan, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, otobüs durağında bekleyen bir otomobile arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı.

D-100'Ü BİRBİRİNE KATTI
Fatih, Millet Caddesi'nden Bakırköy istikametinde gece saatlerinde seyreden 34 DK 2979 plakalı otomobilin sürücüsü Cevizlibağ'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Edirne istikametinde ilerleyen sürücü, trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Kırmızı ışıkta yaya geçidinin üzerinde duran sürücü, hatalı sollamalar yaptı, makas attı. Sola sinyal verip sağa geçen sürücü, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu.

ÇARPTI, KAÇTI
Bakırköy'de yan yola giren sürücü, otobüs durağının birkaç metre ilerisinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan çarparak durdu. Ortalığı birbirine katan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. Otomobiline arkadan vurulan sürücü ise, kazanın ardından aracından inerek, alkollü olduğu öne sürülen sürücüye "Üstüme çıksaydın bari" diye tepki gösterdi.
Sürücülerin tartıştığı sırada geri çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü, olay yerinden kaçtı. Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı. Trafikte yaşanan bu anlar saniye saniye DHA kamerasına yansıdı.

"ARKAMI DÖNDÜĞÜM ANDA ARACINA BİNİP KAÇTI"
Kazanın şokunu atlatamadan ikinci bir şok yaşayan sürücü, "Park halindeydim. Arkadaşımı indirecektim, buradan metrobüse binmesi için. Bir anlık şok yaşadık. Adam gelip bana arkadan vurdu. Ondan sonra da kaçtı. Sarhoşmuş zaten, öğrendiğimiz kadarıyla. İndi, konuştuk. Arkamı döndüğüm anda aracına binip kaçtı. Kovaladım ama durmadı yani. Küfür ederek kaçtı" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Otomobilin yaya geçidini ihlal etmesi
-Otomobilin makas atması
-Otomobilin bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulması
-Otomobiline arkadan çarpılan sürücünün tepkisi
-Çarpan otomobilin olay yerinden kaçması
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

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