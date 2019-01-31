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İSTANBUL - (ÖZEL) - ESERYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; MÜDAHALE EDEN POLİSE SALDIRDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta aile kavgası sokağa taştı.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) Esenyurt'ta aile kavgası sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, biber gazı kullanınca taraflar polise saldırdı.
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 15'nci sokakta dün akşam aile içi kavga çıktı. Mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istedi ve biber gazıyla kavga edenleri dağıtmayı denedi.
Ancak biber gazının sıkılmasının ardından kavga edenler polise yönelerek saldırdı. Sokak ortasındaki arbede kameraya yansıdı. Olay yerine takviye polislerin gelmesiyle arbede sona erdi. Olaylar sonrası 1'i kadın 3 kişi olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
Olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü;
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-Sokak ortasındaki kavga
-Yaşanan arbede
-Ambulanstaki müdahale
-Detaylar

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