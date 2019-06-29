İSTANBUL - (ÖZEL) GASPÇININ ELİNDEKİ POMPALI TÜFEĞİ ALDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, biri pompalı tüfekli 2 kişi, evine doğru yürüyen Suriye uyruklu kişinin önünü keserek durdurdu. Pompalı tüfek zoruyla telefonu gasp edilen Suriyeli genç, gaspçıların elindeki silahı alarak, koşarak kaçmaya başladı. Gaspçılarla, genç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda gaspçılardan biri genci arkasından tutarak yere düşürdü. Pompalı tüfeği alan gaspçı, koşarak arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan iki gaspçı ise olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi. Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfeği gence doğrulttu. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.