HABER

İSTANBUL - (ÖZEL) GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON KÖPRÜYE TAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da Avrupa Otoyolu Köprüsü'ne asansör malzemesi taşıyan kamyon sıkıştı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da Avrupa Otoyolu Köprüsü'ne asansör malzemesi taşıyan kamyon sıkıştı. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi.

LASTİK HAVALARI İNDİRİLEREK KURTARILDI
Hadımköy'den yüklediği asansör malzemelerini taşıyan Aydın Kaya yönetimindeki 34 ACS 69 plakalı kamyon, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde üzerinde 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan Avrupa Otoyolu Köprüsü'nden geçmek istedi. Ancak, kamyonda yüklü olan asansör malzemelerinin aşırı yüksek olması sonucu, demir parçaları köprüye çarptı. Çarpma sonucu kamyon köprünün altına takılı kaldı. Sürücü Aydın Kaya, kamyonda bulunan arkadaşı Erkan Yıldız ve bazı vatandaşların yardımıyla lastik havaları indirilen kamyon hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.

“UYARI LEVHASINI GÖRMEDİK"
Kamyon sürücüsü Aydın Kaya, “Burada sanayi var. Büyük arabalar geliyor. Çoğu arkadaşımızda vurdu burada. Bunu hesaplamak lazım. Bu şekilde bilmiyorduk. Yükü İstanbul'dan aldık, Ankara'ya gidiyorduk" dedi.
Sürücü Kaya'nın arkadaşı Erkan Yıldız ise, “Normalde bu köprünün 4,70 metre olması lazım. 4 metre olunca köprüye vurduk. Uyarı levhasını görmedik. Ufak bir tabela koymuşlar. 4 metre köprü mü olurmuş?" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
---------
-Köprüye katılan kamyonun görüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
-Röportajlar

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Çocuklara 23 Nisan dondurmasıÇocuklara 23 Nisan dondurması
Büyükşehirde 23 Nisan’da koltuk değişimiBüyükşehirde 23 Nisan’da koltuk değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.