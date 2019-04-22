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İSTANBUL- (ÖZEL) GÜNGÖREN'DE SERVİS ARACI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Güngören'de okul önünde park halindeki kullanılmayan eski servis aracı alev alev yandı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Güngören'de okul önünde park halindeki kullanılmayan eski servis aracı alev alev yandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yangını evsizlerin çıkardığı iddia edildi. Aracın alev alev yanması telefon kameralarına yansıdı.
Güngören, Bayrampaşa Caddesi'nde Ergenekon İlkokulu'nun arkasında kullanılmayan eski servis aracı park halinde bulunuyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde evsiz çocukların aracın yanına bıraktığı battaniyeler yandı. Alevler araca sıçradı. Eski servis aracının yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Öte yandan eski servis aracının alev alev yandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, servis aracı alev alev yanıyor. Kayıt altına alan bir kişi, yangını çocukların çıkardığını söylüyor. Bir başka kişi de sokakta oynayan çocukları yanan araca yaklaşmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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(2 FARKLI CEP TELEFONU KAMERASI)
-Alev alev yanan servis aracı
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-Yangına müdahale etmeleri
-Genel ve detay

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