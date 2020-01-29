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İstanbul Özel Halk Otobüsleri’nden deprem bölgesine yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da "Özel Halk Otobüsü" (ÖHO) işletmecileri, bugünkü gelirin bir bölümünü Elazığ ve Malatya’da bulunan deprem bölgesine göndererek depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katlı sağlayacakİstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş A.Ş, Halk Ulaşım A.Ş, Öztaş A.Ş, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.

İstanbul’da "Özel Halk Otobüsü" (ÖHO) işletmecileri, bugünkü gelirin bir bölümünü Elazığ ve Malatya’da bulunan deprem bölgesine göndererek depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katlı sağlayacak

İstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş A.Ş, Halk Ulaşım A.Ş, Öztaş A.Ş, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. ve Mavi Marmara Ulaşım A.Ş.’nin başkan ve yöneticileri bir araya gelerek, bugün elde edecekleri gelirlerinin bir bölümünü, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak için Elazığ ve Malatya’ya gönderecek.

24 Ocak gerçekleşen ve Elâzığ ile Malatya’yı etkileyen deprem felaketi, ülkenin tümünü derinden yaralayan kayıplara neden oldu. Depremin ardından yaraları sarmada seferberliğe geçen Türkiye, dayanışmanın ve kenetlenmenin de güzel örneklerini sundu. İstanbul Özel Halk Otobüsleri de “ Gün birlik ve dayanışma günü, Elazığ Malatya sizinleyiz “sloganıyla özel halk otobüslerine afişler asarak kampanyaya destek verdi.

Deprem bölgesine yardım eli uzattıklarını ifade eden İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Bugün ülkemizde yaşanan Elâzığ ve Malatya’da yaşanan felaket için İstanbul’da bulunan 2 bin 154 halk otobüsü olarak bir karar aldık. Bugün ki hasılatın bir kısmını orada mağdur olan vatandaşlarımıza toplayarak sunacağız. Biz özel halk otobüsleri olarak toplumun bir parçasıyız. Bu tür felaketlere karşı her zaman duyarlı olmaya çalışıyoruz. Geçmişte de bunu yaptık. Erzincan depreminden tutun Somali’ye Soma’daki felakete kadar ülkemizde yaşanan felaketlere karşı görevimizi yapıyoruz. Bu konuda İstanbul halkınında duyarlı olmasını en azından yardımlar konusunda daha duyarlı olup vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek adına katkılarda bulunmasını istiyoruz. Bütün işletmeci arkadaşlarımız duyarlı davranıyorlar. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum “diye konuştu.

Özel halk otobüsünde yolcu olarak yardım kampanyasına destek veren Yener Çito, Geçekten halk otobüslerinin yaptığı çok güzel bir şey, şu anda bir yolcu olarak çok duygulandım. Orada ki insanların yerine koyarak kendimizi düşünerek yardım yapmamamız gerekiyor. Bu duyarlı çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum, çok duygulandım “ diye konuştu

Toplanan gelir Elâzığ ve Malatya Valiliği’ne gönderilerek, Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlayacak.

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