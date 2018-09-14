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İSTANBUL - (ÖZEL) HASTANE ÖNÜNDE ZORLU GEÇİŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sokağı su bastı.

Beşiktaş'ta sokağı su bastı. Hastane girişi kapanınca vatandaşlar duvara tırmanmak zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş Balmumcu'da Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu Gazi Umur Paşa sakağı su bastı. Hastanenin girişi kapanırken vatandaşlar duvara tırmanmak zorunda kaldı. Su baskını nedeniyle bazı araçlar da mahsur kaldı. Bir mahalle sakini "Buradaki sorun yağmur suyu ve pis su giderinin birbirine bağlı olup bu giderin küçük olması. Burası yıllardır bu şekilde. Gelen ekipler hiç bir şey yapmadan geri dönüyor" diye konuştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri su birikintisine bir müdahalede bulunamayıp olay yerinden ayrıldı. Su içinde arıza yapıp kalan bir otomobil de çekiciye alınarak götürüldü.

Görüntü dökümü
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-Su basan sokak
-İtfaiye ekipleri
-Hastaneden çıkarken duvara tırmanan vatandaşlar
-Kaldırımdan güçlükle yürüyen vatandaşlar
-Bir mahalle sakini ile röportaj
-Su birikintisinin içinden geçen otomobiller
-Hastaneye gelen bebekli kadının güçlükle geçmesi
-Hastaneden kucağında çocuk ile çıkanlar
-Bir otomobilin çekici ile alınması
-Genel ve detay görüntüler

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