 İSTANBUL - (ÖZEL) - İSTANBUL İÇİN TARİHİ GÜN...  2 BİN YOLCULU DEV KRUVAZİYER SARAYBURNU'NA GELDİ

- Son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi "Bu, Türkiye turizmi açısından çok önemli bir mesaj olacak" Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

İtalya'nın Venedik limanından tura başlayan dev gemi, son yıllarda İstanbul'a gelen en büyük kruvaziyer olma özelliğini taşıyor. 275 metre uzunluğu ve 48 metre yüksekliği ile görenleri büyüleyen dev gemi, tam 65 bin 591 grosston ağırlığında.

Rodos Adası'ndan dün İstanbul'a hareket edem gemi, bugün saatler 12.00'yi gösterdiğinde Sarayburnu Limanı'na yanaştı. Dev kruvaziyer gemisi yarın saat 13.00'e kadar Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca İstanbul'un keyfini çıkartacak. Gemi yarın İstanbul'dan Yunanistan'ın Mykonos Adası'na hareket edecek. İSTANBUL'UN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ YAŞAYACAKLAR

İstanbul için tarihi bir gün yaşandığını ifade eden Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, “Şu anda bu gemi programda olmamasına rağmen, yolcuların yoğun talebi ve bizim de iletişimimiz neticesinde İstanbul'da. Güvenlik açısından hiçbir sıkıntı olmamasının en büyük göstergesidir bu gemi. Şu anda 5 yıl sonra ülkemize gelen en büyük turist gemisi ve getirdiği yolcu, mürettebat sayısıyla da şu ana kadar gelmiş en büyük yolcu gemisi. Yolcularımız belirlenen turlar aracılığı ile İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek, alışverişlerini yapacak. İstanbul'un eşsiz güzelliğini yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

“GÜVENLİ LİMAN MESAJININ SONUCUNU GÖRDÜK"

Medlog Gemicilik ve Turizm Acentesi Genel Müdür Savaş Ercan ise, “İstanbul için, Türkiye için çok önemli. Çünkü 2 bin yolcu şu anda İstanbul ile tekrar buluşuyor. Bu ülkemizin uzun yıllardır güvenli liman mesajının sonucunu gördüğü bir gün oldu bugün. 2 bin yolcu ve bundan sonra açılacak yeni liman ve ileride açılacak yeni limanlarla da daha fazla gemi ve yolcuyu İstanbul'da ve Türkiye'de ağırlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. “BU GEMİ DİĞER KRUVAZİYER GEMİLERİNİN YOLUNU AÇACAK"

Uzun bir aradan sonra bu boyutta bir geminin İstanbul'a gelmesinin, diğer firmalara da örnek teşkil edeceğini vurgulayan Ercan, “MSC Türkiye'ye inanan, Türkiye'ye yatırım yapan, dünyanın en büyük markalarından biri. Bu nedenle program değişikliği olduğunda da bizler de İstanbul'da ağırlamak istediğimizi iletince, hemen İstanbul'a rotalarını çevirdiler. Bu, Türkiye turizmi açısından çok önemli bir mesaj olacak. Bugün güzel bir gün yaşıyoruz işin açıkçası. İstanbul'a yeni limanlar ile beraber, daha fazla gemiyi ve turisti burada ağırlamamız gerekli. Ülkenin de buna hazırlıklı olmasının bir mesajı bu gemi aslında" şeklinde konuştu.