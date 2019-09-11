HABER

İSTANBUL - (ÖZEL) - İSTANBUL'DA FISKİYE TEHLİKESİ SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

- Polisin memurunun şehit olmasına neden olan fıskiyenin hemen yakınındaki fıskiyeden yine yola su akıyor.

- Polisin memurunun şehit olmasına neden olan fıskiyenin hemen yakınındaki fıskiyeden yine yola su akıyor.

- Kentin bir çok noktasında benzer görüntülere rastlamak mümkün

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de bir polis memuru akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetmişti. Aynı noktada fıskiye çalışmıyor ancak hemen yakınındaki fıskiyelerden yola su akmaya devam ediyor.

POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU NOKTADA SON DURUM
Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında sulama yapılırken akan suyun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin hakimiyetini kaybeden polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı. Ulaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. İBB'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denilmişti.
Kazanın olduğu noktadaki fıskiyenin bu sabah çalışmadığı görüldü. Ancak yaklaşık 100 metre ilerideki fıskiyeler çalışır durumda. Bu fıskiyelerden de yola su akıyor. Yoldan geçen bir motosikletli kendisinin de aynı nedenle kaza yaptığını kaydederek önlem alınmasını istedi.

BİR ÇOK NOKTADA AYNI GÖRÜNTÜ
Kentin bir çok noktasında yollar özellikle sabah 07.00-08.00 arasında tuzak gibi. Fıskiyelerden akan su sürücülerin kaza yapmasına neden oluyor. Kazalar motosiklet sürücüleri için ölümcül olabiliyor. Dün de Avcılar'da yola akan suyun neden olduğu belirtilen kazada 4 kişi yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Trafikten görüntü
-Yeşillik alandan görüntü
- fıskiyelerden görüntü
-Akan fıskiyeden görüntü
-Suyun yol akması
-Motosiklet sürücü ile röp
-Muhabir anonsu
-Genel ve detay görüntüler
-Çeşitli noktalarda yola akan su

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Kalkınma Ajansından Ankara’ya 25 milyon TL destekKalkınma Ajansından Ankara’ya 25 milyon TL destek
12 metrelik su kuyusuna düşen tilkiyi AKUT kurtardı12 metrelik su kuyusuna düşen tilkiyi AKUT kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.