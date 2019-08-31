HABER

 İSTANBUL - (ÖZEL) İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MEYDAN SAVAŞI'...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

- İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti.  - Kadın ve erkeklerin cam şişe ve kemerlerle birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı.

- İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti.
- Kadın ve erkeklerin cam şişe ve kemerlerle birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.

KADINLAR KADINLARI YERDE SÜRÜKLEDİ
Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Kadınların saç saça baş başa kavga etmesi
-Kadınların saçlarından sürüklenmesi
-Erkeklerin de kavgaya girmesi
-Cam şişe ve kemerlerle kavgaya devam etmeleri
-Vatandaşların kavgayı izlemeleri
-Polislerin olay yerine gelmesi
-Grupların dağılması
-Kavgada yaralanan bir kişi
-Genel ve detaylar

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli olduDehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu
Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyorDolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Tekirdağ'da orman yangını!

Tekirdağ'da orman yangını!

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.