 İSTANBUL - (özel) - KADIKÖY'DE İLGİNÇ OLAY: ASANSÖRDEYKEN ELEKTRİĞİ KESTİLER

Haber Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul- DHA Kadıköy'de bir apartmanın elektrik borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriği kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 1,5 saat mahsur kaldı. Olay Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre binanın elektrik faturasının zamanında yatırılmaması nedeniyle, asansör ve merdiven elektriği, enerji şirketinden gelen ekip tarafından mühürlenerek kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki Nurettin Akalın mahsur kaldı. Akalın durumu apartman yöneticisine haber verdi. Apartman sakinleri asansörde mahsur kalan Akalın'ı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da enerji şirketini aradı.

BİNA SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşlı adamın asansörden kurtarılması için büyük çaba harcayan Tarık Alkış, "Beni aradılar asansörde bir amcamız mahsur kalmış. Elektrikler ne zaman kesildi dedim daha 5 dakika oldu dediler. Hemen enerji kurumunu aradık. Elektriğimiz borçtan dolayı kesilmiş. Borç ödenmeden açılmaz dediler. 'Bunun prosedürü yok mu? Kesim işlemi yaparken kontrol yapılmaz mı? İçeride insan var mı yok mu bakılmaz mı?' diye sorduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Apartman sakininin enerji kurumuyla telefon konuşması

-Yaşlı adamın asansörden kurtarılması

-Yaşlı adamla röp

-Apartman sakini Tarık Akış ile röp

-Yöneticiyle röp

-Genel ve detay

