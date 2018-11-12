HABER

 İSTANBUL - (özel) - KADIKÖY'DE İLGİNÇ OLAY: ASANSÖRDEYKEN ELEKTRİĞİ KESTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

- Binanın borcu nedeniyle gelen ekipler elektriği kesti, yaşlı adam yaklaşık 1,5 saat asansörde mahsur kaldı Haber Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -  Gamze ŞİMŞEK - İstanbul- DHA  Kadıköy'de bir apartmanın elektrik borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriği kesildi.

- Binanın borcu nedeniyle gelen ekipler elektriği kesti, yaşlı adam yaklaşık 1,5 saat asansörde mahsur kaldı

Haber Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul- DHA
Kadıköy'de bir apartmanın elektrik borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriği kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 1,5 saat mahsur kaldı.
Olay Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre binanın elektrik faturasının zamanında yatırılmaması nedeniyle, asansör ve merdiven elektriği, enerji şirketinden gelen ekip tarafından mühürlenerek kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki Nurettin Akalın mahsur kaldı. Akalın durumu apartman yöneticisine haber verdi. Apartman sakinleri asansörde mahsur kalan Akalın'ı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da enerji şirketini aradı.

SONUÇ ALINAMADI, TAMİRCİ ÇAĞRILDI
Yetkililerin telefonda prosedür gereği binanın elektriğinin borç ödendikten sonra verileceğini söylemeleri apartman sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar ile görevliler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Sonuç alamayan bina sakinleri asansör firmasından ekip çağırdı. Yaklaşık 1 buçuk saat asansörde mahsur kalan yaşlı adam gelen asansör tamircilerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Akalın asansörden çıktıktan sonra, "Ben biner binmez kapı kapandı. 1,5 saattir içerideyim" dedi.

BİNA SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşlı adamın asansörden kurtarılması için büyük çaba harcayan Tarık Alkış, "Beni aradılar asansörde bir amcamız mahsur kalmış. Elektrikler ne zaman kesildi dedim daha 5 dakika oldu dediler. Hemen enerji kurumunu aradık. Elektriğimiz borçtan dolayı kesilmiş. Borç ödenmeden açılmaz dediler. 'Bunun prosedürü yok mu? Kesim işlemi yaparken kontrol yapılmaz mı? İçeride insan var mı yok mu bakılmaz mı?' diye sorduk" dedi.

Görüntü Dökümü
------------
-Apartman sakininin enerji kurumuyla telefon konuşması
-Yaşlı adamın asansörden kurtarılması
-Yaşlı adamla röp
-Apartman sakini Tarık Akış ile röp
-Yöneticiyle röp
-Genel ve detay

Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !
Beylikdüzü’nde Olta Balıkçılık Yarışması düzenlendiBeylikdüzü’nde Olta Balıkçılık Yarışması düzenlendi
PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafıPKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe!

Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe!

Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp

Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.