İSTANBUL- (ÖZEL) - KAZA YAPAN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI; ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

"BU İLK DEĞİL Kİ SÜREKLİ KAZA OLUYOR BURADA"

Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca Büyükşehir'e İl Trafik Komisyonu'na bildirdik. Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var' dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler. Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var. Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekliyor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar, ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz vatandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu. Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapıyorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor burada" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Yaralı yayanın sedyeyle taşınması

-Yaralının ambulansa konulması

-Mahalle muhtarı ile röp.

-Kaza yapan ehliyetsiz sürücü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sürücünün polis nezaretinde yürümesi

-Sürücünün annesinin ağlaması

-Genel ve detaylar

