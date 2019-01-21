HABER

İSTANBUL -(ÖZEL)- KENDİSİNİ KURTARAN KİŞİYİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Fatih'te denize atlayan Suriyeli genç kadını tekne çalışanı kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Fatih'te denize atlayan Suriyeli genç kadını tekne çalışanı kurtardı. Genç kadın, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı. Suriyeli kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken kadını kurtaran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Balat sahilde meydana geldi. Suriyeli genç bir kadın, taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

POLİS TEKNEDE ARAMA YAPTI
Suriyeli kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"POLİSİ DE AMBULANSI DA BEN ÇAĞIRDIM"
Suriyeli kadının canını kurtaran tekne çalışanı, "Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de 'telefonumu aldınız' diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım" diye konuştu.
Olaya şahit olan Mehmet Uzun da, "Taksiden indi direkt denize atladı. Bizim teknedeki arkadaşlar denizden çıkarttılar. Kendisini kurtaran kişiyi hırsızlıkla itham etti. Onu çıkartan adam sadece sudan çıkarttı, teknesine bile almadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Denize atlayan kadından genel ve yakın detaylar
-Denize atlayan kadının polislere telefonunu çalan kişiyi göstermesi
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polisin teknede arama yapması
-Yaralı kadının ambulansa alınıp hastaneye götürülmesi
-Kadını kurtaran tekne çalışanı ile röportaj
-Olaya şahit olan Mehmet Uzun ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...
Arkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdiArkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

Sigara içen Diyanet personeline kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haber

Burası ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Kartal'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldukları anlar kamerada

İstanbul'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.