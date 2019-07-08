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İSTANBUL-(ÖZEL)- MALTEPE’DE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza dün 18.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Emre Odacı yönetimindeki 53 DE 609 plakalı otomobil, Kartal yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden araca çarptı ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Emre Odacı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anı
-CEP TELEFONU
-Kaza sonrası görüntüler
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Görgü tanığıyla röp
-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detay

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