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İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE TAKSİCİ GASPI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

 Büyük korku yaşayan taksici ikinci kez gasp edildiğini anlattı Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.  Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Büyük korku yaşayan taksici ikinci kez gasp edildiğini anlattı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.
Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksici Erhan Ovaz, Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra aracına bir kişi bindi. Erhan Ovaz araca binen kişiyi verilen adrese götürmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi, Ovaz'a Maltepe'de bir adresten üç kişi alacaklarını ve daha sonra Kayışdağına geçeceklerini söyledi. Taksiyi Büyükbakkalköy'de ıssız bir sokakta durduran kişi, bıçağını çıkarıp taksici Erhan Ovaz'ın boynuna dayadı.
Cebindeki paraları, cep telefonunu ve cüzdanı aldığı Ovaz'ı araçtan indiren gaspçı taksiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken taksici Erhan Ovaz'ın ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.

BOYNUMA EKMEK BIÇAĞINI DAYARAK BENİ GASP ETTİ
Yaşadığı korku dolu anları anlatan taksici Erhan Ovaz, "Boynuma ekmek bıçağını dayayarak cebimdeki paraları istedi. Cebimde 500 TL'ye yakın bir para vardı. Ama hırsız 300 TL kadarını aldı. Cep telefonum ve cüzdanım aracın içerisindeydi. Hırsız beni arabadan indirdi. Cezaevi firarisi olduğunu söyleyip araçla kaçtı. Ben de 'imdat' diye bağırdım. Sağolsunlar birkaç kişi gelerek yardım etti. Çok korktum bu benim ikinci gasp edilişim daha bir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜTÜN TAKSİCİ ARKADAŞLARA VE DERNEKLERE GASP EDİLEN ARACIN PLAKASI İLETTİM
Gasp edilen taksicinin olay yerinde yardım istediği taksi sürücüsü Mehmet Kalyoncu, "Bir üniversitede müşterimi bıraktım. Yolda ilerlerken bir kişi aracımın önüne atladı. Aracımı gasp ettiler dedi. Ben de bazı taksi duraklarına, arkadaşlara ve derneklere gasp edilen aracının plakasını illettim. Gasp edilen aracı arkadaşlarla birlikte arıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde aracını bulacağımıza inanıyorum. Bu arada taksici ağabeyimize Allahtan bir şey olmamış ve durumu da gayet iyi' diye konuştu.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Polis ekiplerin çevrede araştırması
-Taksici Erhan Ovaz olayı polis ekiplerine anlatması
-Mehmet Kalyoncu ile röp.
-Gasp edilen taksici Erhan Ovaz(beyazsaçlı mavi gözlü) ile röp.
-Gözyaşlarına hakim olamayan Erhan Ovaz
-Erhan Ovaz'ın polis merkezine götürülmesi
-Genel ve detaylar

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