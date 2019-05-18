İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE YOLA DÖKÜLEN YAĞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

- Sürücülerin kaza yapmaktan son anda kurtulmaları kameraya yansıdı

Haber-Kamera :Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)

Maltepe'de yola dökülen yağ sürücülerin kaza tehlikesi yaşamasına neden oldu.

Maltepe Adatepe Caddesi'ne öğle saatlerinde bir kamyondan motor yağı döküldü. Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol kazalara davetiye çıkardı. Bir motosiklet sürücüsü yağ nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek düştü. Motosikletlinin yardımına çevre esnaf koştu. Bazı sürücülerde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Sürücülerin zor anları kameraya da yansıdı. Belediye ekiplerine haber veren çevre sakinleri yola kum döküldükten sonra rahat bir nefes aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yere dökülen yağ

-Düşen motosikletlinin görüntüsü

-Kayan araçların görüntüsü

-Kaza yapmaktan kurtulanlar

-Yola dökülen kumun görüntüsü

