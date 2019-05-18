HABER

İSTANBUL - (ÖZEL) MALTEPE'DE YOLA DÖKÜLEN YAĞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

- Sürücülerin kaza yapmaktan son anda kurtulmaları kameraya yansıdı Haber-Kamera :Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA) Maltepe'de yola dökülen yağ sürücülerin kaza tehlikesi yaşamasına neden oldu.

- Sürücülerin kaza yapmaktan son anda kurtulmaları kameraya yansıdı

Haber-Kamera :Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)
Maltepe'de yola dökülen yağ sürücülerin kaza tehlikesi yaşamasına neden oldu.
Maltepe Adatepe Caddesi'ne öğle saatlerinde bir kamyondan motor yağı döküldü. Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol kazalara davetiye çıkardı. Bir motosiklet sürücüsü yağ nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek düştü. Motosikletlinin yardımına çevre esnaf koştu. Bazı sürücülerde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Sürücülerin zor anları kameraya da yansıdı. Belediye ekiplerine haber veren çevre sakinleri yola kum döküldükten sonra rahat bir nefes aldı.

Görüntü Dökümü:
------
-Yere dökülen yağ
-Düşen motosikletlinin görüntüsü
-Kayan araçların görüntüsü
-Kaza yapmaktan kurtulanlar
-Yola dökülen kumun görüntüsü

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı projeÜniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje
Restorasyondaki Bodrum Kalesi'nin 1'inci etabı, Müzeler Günü'nde açıldıRestorasyondaki Bodrum Kalesi'nin 1'inci etabı, Müzeler Günü'nde açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.