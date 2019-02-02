 İSTANBUL - (ÖZEL) - OKULDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KORELİ ÖĞRENCİ KURTARILDI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Sarıyer'de yangın çıkan okulda mahsur kalan Koreli öğrenciyi itfaiye kurtardı.
Rumeli Hisarı Okul Altı Sokakta bulunan Kore Okulu'nda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okulun mutfak bölümünden çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan Koreli bir öğrenciyi kurtarmak için itfaiye pencere demirlerini kesti. Camdan çıkarılarak dumandan etkilenen kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınıp müdahale edildi. İtfaiye ekipleri okulun mutfağında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
" BAĞIRARAK YARDIM İSTİYORDU"
Yangını gören mahalle sakini, "Dumanlar yükselmeye başladı,mahsur kalan kişi bağırarak yardım istiyordu. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişi kurtardı" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Öğrencinin kurtarılması
-Çalışmalar
-Röp
-Genel ve detay görünütler
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