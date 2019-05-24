İSTANBUL - (ÖZEL) - PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA : 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Pendik'te yolcu dolu İETT yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya girdi. Facianın eşiğinden kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.45'te Velibaba mahallesinde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti .Kontrolden çıkan içi yolcu dolu otobüs yol kenarındaki bir işyerinin deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otobüsün virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki depoya girdiği görülüyor,

GÖRÜNNTÜ DÖKÜMÜ

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-GÜVENLİK KAMERA

-Caddedeki seyir halindeki araçların görüntüsü

-Otobüsn görüntüsü

-İşyerine çarpma anı

-Genel ve detay görüntüler

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otobüsün görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çarptığı işyerinden görüntü

-otobüsün çarptığı yerden çıkarılması

-Vatandaş ile röp

