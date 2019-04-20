HABER

İSTANBUL - (ÖZEL) - SANCAKTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİ HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI -

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.
Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) bir araya geldi. Eşinin aracına binen genç kadın, ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Deniz Sabancaoğlu otomobilde bulunan pompalı tüfekle eşi Arzu Sabancaoğlu'nu karnından vurarak ağır yaraladı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI
Eşini vuran kişi otomobiliyle, yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralıyı görüp genç kadının yanına koştu. Sağlık ekipleri bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünü güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi

Görüntü Dökümü:
--------------------------
GÜVENLİK KAMERASI
-Aracın gelişi
-Kadını bırakması
-Kaçması
/////////
-Hastane önünden görüntü
-Görgü tanığı ile röp.
-Adli Tıp görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Zanlının adliyeye gitmesi
-Cenazeden görüntü
-Fotoğraflar

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğuÇanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi yoğunluğu
Göbeklitepe Kültür ve Sanat etkinlikleri başladıGöbeklitepe Kültür ve Sanat etkinlikleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.