 İSTANBUL- (ÖZEL) -SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA

İstanbul DHA - SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza önceki gün saat 03.17'de meydana geldi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarparak denize düştü. Can pazarının yaşandığı kazada, minibüsteki 4 kişiyi kurtarıldı. Balık tutarken yaralanan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. Çevredeki hastanelere kaldırıldı. Denize uçan minibüs ise ertesi gün denizden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Minibüsün gelişi

-Balıkçılara çarpması

-Aracın çıkarılması

//AKTÜEL

-Kazayla ilgili aktüel görüntüler

