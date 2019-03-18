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 İSTANBUL - (ÖZEL) - SULTANBEYLİ'DE HALK OTOBÜSÜ GECEKONDUYA ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR  - İSTANBUL-DHA Sultanbeyli'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL-DHA
Sultanbeyli'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.
Kaza Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücü İsmail Ayırkan duraktan yolcuları aldı. Seyir halindeyken fenalaşan sürücü otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kazada otobüste bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün girdiği gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını ardından otobüs yoldan kaldırıldı.
Görgü tanığı Mehmet Ali Aktaş, “Otobüs seyir halindeyken sürücü fenalaşmış, epilepsi hastasıymış. Kalabalık bir yerde yada trafikte olsaydı bunun vebalini kim ödeyecekti. Yolcular da varmış ama yaralanan olmadı" diye konuştu. Başak bir görgü tanığı ise “Pencereden gördüm kazayı, bir yolcu araçtan atladı onu gördüm. Fenalaşmış gecekonduya girmiş “ diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Gecekondudan görüntü
-Otobüsün görüntüsü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Görgü tanıkları röp
-Otobüste ve gecekonduda maddi hasar
-Otobüsün kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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