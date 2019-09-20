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İSTANBUL - (ÖZEL)    SULTANBEYLİ'DE KAMYONET İLE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA - SULTANBEYLİ'de kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA - SULTANBEYLİ'de kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya caddesinde meydana geldi. İddialara göre 61 K 3997 plakalı kamyonetin sürücüsü Selahattin Emirzeoğlu başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücü araç içinde sıkışırken otobüs de bulunan yolcular yara almadı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Otobüs sürücüsü, "Otobüste yaralı yoktu. Diğer sürücü yaralandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Otobüsten görüntü
-Kamyonetten görüntü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Otobüs sürücüsü ile röp
-Vatandaşlar ile röp
-Kaza yapan araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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