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 İSTANBUL - (ÖZEL) - SURİYELİ GENÇ KADIN VE ÇOCUĞUYLA 3 GÜNDÜR KAYIP

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de pazara gitmek için 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan Fatma Alzahra Ajaj (24)'dan 3 gündür haber alınamıyor.  Cebeci Mahallesi'nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa'dı yanına alarak evden çıktı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)
Sultangazi'de pazara gitmek için 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan Fatma Alzahra Ajaj (24)'dan 3 gündür haber alınamıyor.
Cebeci Mahallesi'nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa'dı yanına alarak evden çıktı. Eşi Mohamad Albayaa'ya sesli mesaj gönderen Ajaj, semt pazarına giderek alıveriş yapacağını söyledi. Ancak genç kadın ve çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor. 2 çocuğu bulunan kadının eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu.
Ülkesindeki iç savaştan dolayı 2013 yılında Sultangazi'ye yerleşen Mohamad Albayaa (35), babası Yunes Albayaa, annesi Suad Marawi ve erkek kardeşi Salah Albayaa ile birlikte genç kadın ve çocuğunu her yerde aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.

EVDE GÖZYAŞI VE HÜZÜN HAKİM
Albayaa ailesinin Cebeci Mahallesi'nde yaşadığı evde ise gözyaşı ve hüzün hakim. Eşi ve çocuklarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Mohamad Albayaa, “Eşim Pazartesi günü saat 12.45'te 'ben pazara gideceğim' diye mesaj attı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. Akrabalara, arkadaşlara herkese sordum kimsenin eşimden haberi yok. Bütün hastanelere baktım, çevredeki güvenlik kameralarını izledim. Ertesi gün kendi imkanlarımla eşimi aramaya devam ettim. Kaçırılmış olabilir. Bizim aramızda hiçbir geçimsizlik yok. Lütfen bize yardım edin" dedi. Anne Suad Marawi ise, gelini Fatma Alzahra Ajaj'ı çok özlediğini ve geri gelmesi için dua ettiğini söyledi. Baba Yunes Albayaa'da 24 yaşındaki gelini Ajaj'ın bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Bu arada genç kadın ve çocuğu son kez mahalledeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının, bebek arabası içindeki çocuğuyla ilerlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kadının güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü
-Ağlayan aile üyeleri
-Yakınları ile röp.
-Kocası ile röp.
-Kardının fotoğrafları

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