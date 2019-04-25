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İSTANBUL - (ÖZEL) - TACİZCİYİ KAMERAYA ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

- Sultangazi'de işe gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki G.Y., yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı.

- Sultangazi'de işe gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki G.Y., yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı.

- Sokak ortasında cinsel organını genç kadına gösteren tacizci, hızlı adımlarla uzaklaşmaya başlayan G.Y.'yi takip etmeye başladı.

- Genç kadın kendisini takip eden tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de genç kadın kendisini takip edip cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu
Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y., (23) işe gitmek için evden çıktı. Yolda yürürken bir kişinin kendisine cinsel organını gösterdiğini gören G.Y., hızlı adımlarla yürümeye başladı. Cinsel organını gösteren kişi ise genç kadını takip etmeye başladı. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti.
Yaşadığı olayın şokunu atlatan G.Y., polis merkezine giderek tacizciden şikayetçi oldu. Tacizi görüntüleyen G.Y.,
“Sabah saatlerinde işime giderken yolda yürürken cinsel organını çıkarmış bir adamla karşılaştım. Ben hızlandıkça arkamdan geldi. Bağıramadım. Etrafıma baktım hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm. Videoya çektim, fotoğraflarını çektim. Şimdi de karakola gelip şikayette bulundum. O an yaşadığım korku devam ediyor. Korkuyorum şu anda"
Polis, genç kadının görüntülediği tacizciyi arıyor

Görüntü Dökümü:
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-Kadının çektiği görüntüler
-Kadının açıklamaları

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