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İSTANBUL- (ÖZEL) - UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:  Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.
Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Mezarlığın görüntüleri

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