"İstanbul, Paris ve New York gibi büyük bir sanat merkezi haline gelebilir"

Galerinin kurucusu ve sahibi Alahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman genç sanatçılarla irtibata geçmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin çok güçlü bir silahı var; gençler. Genç ve çağdaş sanatçılar çok önemli benim için. Ben gençler için çalışıyorum." diye konuştu.

Tabiatın, denizin, ağacın her yerde olduğunu vurgulayan Alahmad, sanatta farklılık aranmaması gerektiğini kaydederek, "Burada deniz mavi, başka bir yerde gri. Değişen sadece bu. Sanatın bir sınırı yok. Resimde bir hayal var." diye konuştu.

Alahmad, İstanbul'u çok büyük ve güzel bir kavşak olarak tanımlayarak, "Ben hep diyorum ki 'İstanbul bir köprü'. Türkler ve Araplar 5 yüz yıl aynı çatı altında yaşadı. Bu alaka kesilmiş gibi görünse de çok ortak nokta var. Ben bu iki kültür arasında bir sanat köprüsü kurmak istiyorum. İstanbul'un en kısa zamanda Paris ya da New York gibi çok büyük bir sanat ve kültür merkezi haline geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Alahmad ile tanışmasına ilişkin, "Adnan'ı Erguvan getirdi" yorumunda bulunan Emiroğlu, şöyle devam etti:

"Adnan'la 4.5 senedir beraber iş yapıyoruz. Paris'te Arap devletlerinin fonlarıyla meydana getirilmiş çok büyük bir Arap kültür merkezi var ama İstanbul’da böyle bir merkez yok. Adnan Bey, 'İstanbul bir kavşak' diyor. Sergimizin adı da Kavşak. Üç ayrı galeri kurduk İstanbul'da. Her mekanda bir Kavşak sergisi yaptık. Bu üçüncü sergide kendi müstakil mekanımıza taşındık. Adnan bey Türkiye'de, Türk dünyasıyla Arap dünyası arasında bir kültür ve sanat köprüsü oluşturuyor. Dünyanın her tarafından, New York, Kanada, Fas, Tunus, Sudan, Bahreyn, Irak, Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan'dan yani Türk ve Arap dünyasından ressamları, sanatçıları buluşturuyor."

Hüseyin Emiroğlu, Koşuyolu'ndaki galerinin büyük bir kültür merkezi olması temennisinde bulunarak, "Şu anda mütevazı, 5 katlı bir kültür merkezi meydana getirebildik. Belki ileride çok daha büyük bir alanda olacağız. Buradaki önemli nokta şu, dünyada "Art Brut", ham sanat konusunda dokuz müze var. İlki Lozan'da açılmış. Türkiye'de böyle bir müze meydana getirme projemiz var. Koşuyolu'ndaki merkezimizde bir kat tamamen ham sanat eserlerine ayrılacak. Koleksiyonumuzda Türkiye'nin bize göre çok önemli bir ham sanatçısı Esma İkiz'in eserleri var. Irak'tan, Suriye'den ve Türkiye'den pek çok ham sanat eserini bu müzede sergileyeceğiz ve Türk sanatçıları yurt dışındaki ham sanat müzeleriyle tanıştıracağız. Oradaki sanat merkezleriyle aramızda tablo transferleri yaparak Türk sanatçıları ham sanat konusunda dünyaya tanıtmış olacağız." açıklamasını yaptı.