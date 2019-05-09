İSTANBUL - PASAPORT SORUNU ÇÖZÜLEN MÜJDAT GEZEN ALMANYA'YA GİTTİ

Anıl UÇAN / İstanbul (DHA) TİYATRO sanatçısı Müjdat Gezen, pasaportuyla ilgili sorunun giderilmesinin ardından Almanya'ya gitti.

Müjdat Gezen, Almanya'nın Duisburg, Köln ve Frankfurt şehirlerinde oynayacağı oyunlar için saat 07.00 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Gezen'in pasaportunda bulunan "idari kısıtlama" nedeniyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Sorunun çözülmesinin ardından havalimanına gelen Gezen, pasaportunu Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden teslim aldı. Müjdat Gezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'da kalktık, ekibim ile birlikte havalimanına geldik. Fakat benim pasaportumda bir engel çıktı. Pasaportuma el konuldu. Ekibimi yolladım ben geri döndüm. Daha sonra Ankara'dan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden halledildi. Ondan sonra kalktık geldik. Şimdi oyuna yetişmeye çalışacağız. Almanya'da üç şehirde Duisburg, Köln ve Frankfurt'ta oynayacağız. Bu akşam oyunum. Yetişemezsem yarına alacaklar. Matine çünkü. 3 bin kişi var. O kadar bilet yakılamaz. Gidip oynayacağız. Yanlışlıkları düzelttik" dedi. Pasaport kontrolünden sorunsuz geçen Gezen, Pegasus Hava Yolları'nın uçağıyla saat 17.35'te Köln'e uçtu

Görüntü Dökümü

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-Müjdat Gezen'in havalimanından detayarı

-Müjdat Gezen'in çalışanlar ile fotoğraf çektirmesi

-Müjdat Gezen'in pasaport kontrolünden geçişi

-Müjdat Gezen röp.

