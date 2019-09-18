HABER

İSTANBUL -  PATLAMADA YARALANAN İTFAİYE ERLERİ HASTANEYE KALDIRILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralandı. Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nebi Polat'ın ise ameliyat edileceği öğrenildi

Görüntü dökümü
-----------------------
-Hastaneden genel ve detay görüntüler

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Nurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldıNurten öğretmen 'Küresel Öğretmen' ödülünü aldı
GÜNCELLEME - İzmir'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonuGÜNCELLEME - İzmir'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.