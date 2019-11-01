HABER

İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kaldırım çıktı, ağaca çarparak durdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırıma çıktı. Faciaya ramak kalan kazada otobüs ağaca ve tabela direğine vurarak durabildi. Otobüste o sırada yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kaldırım çıktı, ağaca çarparak durdu!

Pendik Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İETT otobüsü, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otobüsün kontrolden çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.

LEVHALARA ÇARPARAK DURDU

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Otobüs yukarıdan aşağı gelirken yolun kaygan olması nedeniyle buradaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak ağacın burada durdu. Allah’tan yaralanma ya da can kaybı olmadı. Kaza mahallinde otobüs durağı vardı. Şoför durağa dalmadan ağaca vurarak otobüsün hızını kesti” dedi.

(İHA)

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez:ASİMED Erzurum Başkanı Savaş Eğilmez:
Çankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandıÇankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul pendik İETT otobüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.