İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kaldırım çıktı, ağaca çarparak durdu!

Pendik Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İETT otobüsü, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otobüsün kontrolden çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.

LEVHALARA ÇARPARAK DURDU

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Otobüs yukarıdan aşağı gelirken yolun kaygan olması nedeniyle buradaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak ağacın burada durdu. Allah’tan yaralanma ya da can kaybı olmadı. Kaza mahallinde otobüs durağı vardı. Şoför durağa dalmadan ağaca vurarak otobüsün hızını kesti” dedi.

(İHA)

