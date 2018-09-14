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İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu dilenci görenleri şaşırttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı. Bu parların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali’nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarına da el kondu.

NEPAL PARASI BİLE VAR

Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç’e ait Kron’un yanı sıra dünya haritasında yerini göstermekte zorluk çekilecek Nepal’e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.

DİLENCİ

El konulan, toplam değeri yaklaşık on iki bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
paraları öyle masaya tek tek düzgün dizen ablayı takdir ediyorum
aslında bunlardan birer tim kurulabilir diplomatik pasaportla sal zengin muhitlere bak cari açık kalıyor mu :D
karışmayın..Adam dilenciler kralı olmanın peşinde
devleti soyanları, vergi borcunu sıfırlatanları da yakalasanız keşke
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