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İSTANBUL- PENDİK'TE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

-KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA   Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

-KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. 15 yaşındaki çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı belirtilen minibüs, iddiaya göre aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e çarparak altına aldı. Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu. Minibüs park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Mahalle sakini Mustafa Güler, "Birden 'küt' diye bir ses geldi. Bir baktım adam havalandı ve sonra yere düştü. Üzerinden bir daha geçti adamın. Hemen olay yerine koştuk ve ambulansa haber verdik. Yaralı yerde kanlar içinde baygın halde yatıyordu" dedi. Bir başka mahalle sakini Murat Çavdar ise, "Olayın başlıca sebebi aşırı hız. Kullanan kişinin de ehliyeti yok ve yaşı da tutmuyor. İki genç çocuk vardı minibüste. Yolda hız kesici bir kasiste olmadığı için çok süratli bir şekilde bisikletli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarptı. Hepimiz panik yaşadık. Ambulansı aradık. Yetkililerden buraya hız kesici set yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Minibüsü kullanan 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA
Minibüsün bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası olay yeri görüntüleri vatandaşların cep telefonuyla kayıt edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Cep telefonu görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp
-Olay yerinden görüntü
-Kazaya karışan bisikletin görüntüsü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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