İSTANBUL - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ- 1

Haber-Kamera: Cengiz \u00c7OBAN - \u0130STANBUL DHA\nPendik'te trafik tart\u0131\u015fmas\u0131nda hamile kad\u0131n\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu araca sald\u0131ran ki\u015fi, ifade vermek i\u00e7in polis merkesine geldi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------\n-\u0130fade vermeye gelen ki\u015fiPARTNERKeyifli vakit ge\u00e7irmek istiyorsan\u0131z bir de bunlar\u0131 deneyinK\u00fctahya'da ilgin\u00e7 anlar! \u00d6k\u00fcz ve e\u015fek k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girip...Salihli'de JES tepkisi
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