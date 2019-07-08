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İSTANBUL - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ- 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Görüntü Dökümü:
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-İfade vermeye gelen kişi

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