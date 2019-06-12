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İSTANBUL - PENDİK'TE  SU BASKINLARI -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu.

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini tahliye etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Pendik ve Tuzla ile Yalova için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Pendik'te suların biriktiği kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da duraklara sığındı. Sokaklarda da biriken sular nedeniyle araç ve yayalar geçemedi.

Görüntü Dökümü:
-Kavşakta mahsur kalan araçlar
-Sokaklardan görüntü
-Duraklara sığınanlar
-Detaylar

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