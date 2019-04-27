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İSTANBUL - PERPA'DA İŞ YERİNDE YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL -  istanbul DHA Okmeydanı'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde bir işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - istanbul DHA
Okmeydanı'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde bir işyerinde çıkan yangın söndürüldü.
Perpa Ticaret Merkezi'nden öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. İş merkezinin 10. katında bulunan hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İş merkezinden yükselen duman
-Yanan iş merkezinin içinden görüntüler
-Drone ile çekilen görüntü
-Detaylar

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