"Istanbul Photo Awards 2018"in ikinci sergisi başkentte açılacak

Anadolu Ajansı (AA) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de ödül alan 80 fotoğraftan oluşan seçki, Ankara'da açılacak sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergi, Türkiye'nin ilk ulaşım üssü projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bünyesinde bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde 13 Eylül Perşembe günü açılacak ve bir ay süreyle gezilebilecek.

Istanbul Photo Awards 2018'de "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'un Reuters için Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğraf kazanmıştı.

Haber, spor, portre, doğa, çevre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçünün belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 125 ülkeden 37 bin fotoğraf başvurusu yapılmıştı.

Yarışmada 22 ülkeden 27 fotoğrafçıya ödül verilmişti.

