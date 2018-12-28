Istanbul Photo Awards 2019 başvuruları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve bu yıl "haber" ve "spor" fotoğraflarına odaklanan uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019" için başvurular sürüyor.

Bu yıl "haber" ve "spor" alanlarına odaklanmayı hedefleyen yarışmada "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategoride başvuru alınıyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi profesyonel fotoğrafçıların başvurabildiği yarışmaya, 1 Kasım'dan bu yana 70'ten fazla ülkeden 2 binden fazla fotoğraf ile başvuru yapıldı.

- 2018 Photobook yayımlandı

Geçen seneki yarışmayı kazanan foto muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı albüm Anadolu Ajansı tarafından okuyucuların beğenisine sunuldu.

Uluslararası haber fotoğrafı yarışmasının 2018 yılı ödüllerini alan fotoğrafların yer aldığı "Istanbul Photo Awards 2018 Photobook" albümünde haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğraflarının yanı sıra günlük yaşamdan insan hikayeleri de bulunuyor.

Profesyonel fotoğrafçıların gözünden 2017 yılı dünya gündeminde yer alan en önemli olayların yer aldığı fotoğraf albümünün kapağında, "Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülü alan, Danimarkalı foto muhabiri Rasmus Flindt Pedersen'in Musul'da çektiği "Özgür Musul" adlı fotoğraf yer alıyor.