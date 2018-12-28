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Istanbul Photo Awards 2019 başvuruları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın bu yıl beşinci kez düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"a başvurular sürüyor - Geçen yılki yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı "Istanbul Photo Awards 2018 Photobook" albümü yayımlandı - Bu yıl "haber" ve "spor" fotoğraflarına odaklanan yarışmaya 31 Ocak 2019'a kadar "http://istanbulphotoawards.com" adresinden başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve bu yıl "haber" ve "spor" fotoğraflarına odaklanan uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019" için başvurular sürüyor.

Bu yıl "haber" ve "spor" alanlarına odaklanmayı hedefleyen yarışmada "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategoride başvuru alınıyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi profesyonel fotoğrafçıların başvurabildiği yarışmaya, 1 Kasım'dan bu yana 70'ten fazla ülkeden 2 binden fazla fotoğraf ile başvuru yapıldı.

- 2018 Photobook yayımlandı

Geçen seneki yarışmayı kazanan foto muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı albüm Anadolu Ajansı tarafından okuyucuların beğenisine sunuldu.

Uluslararası haber fotoğrafı yarışmasının 2018 yılı ödüllerini alan fotoğrafların yer aldığı "Istanbul Photo Awards 2018 Photobook" albümünde haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğraflarının yanı sıra günlük yaşamdan insan hikayeleri de bulunuyor.

Profesyonel fotoğrafçıların gözünden 2017 yılı dünya gündeminde yer alan en önemli olayların yer aldığı fotoğraf albümünün kapağında, "Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülü alan, Danimarkalı foto muhabiri Rasmus Flindt Pedersen'in Musul'da çektiği "Özgür Musul" adlı fotoğraf yer alıyor.

Yurt içi ve dışındaki foto muhabirleri başta olmak üzere fotoğraf kurumları, haber fotoğrafı ajansları ve üniversite kütüphanelerine ulaştırılacak albüm içeriğine, yarışmanın resmi sayfası olan "www.istanbulphotoawards.com"dan da erişilebilecek.

- Yarışmanın başvuruları ilgi görüyor

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce kişinin başvuru yaptığı yarışmaya "http://istanbulphotoawards.com" adresinden 31 Ocak 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yılın en önemli haber ve spor fotoğraflarını belirlemek ve foto muhabirliği mesleğini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmaya, profesyonel fotoğrafçılar 2018 yılı içerisinde dünya gündeminde yer alan konulara ilişkin fotoğraflarını gönderebilecek.

Fotoğrafları değerlendirecek uluslararası jüri, nisan ayında Türkiye'de bir araya gelecek ve kazanan fotoğraflar mayısta açıklanacak.

Yarışmada "Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinin birincisine verilecek ve fotoğrafı çeken muhabir 8 bin dolar para ödülü kazanacak.

Her kategoride birincilere beşer bin, ikincilere üçer bin, üçüncülere ise bin 500'er dolar ödül verilecek.

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Anadolu Ajansı Fotoğraf Yarışması Istanbul Photo Awards IstPA Photobook

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