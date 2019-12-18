"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2019" uluslararası fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğraflarının yer aldığı sergi New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde açıldı. AA üst düzey yöneticilerin ev sahipliğinde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan sergide, Istanbul Photo Awards 2019'un ödül alan fotoğrafları BM Genel Merkezi'nde izlenime sunuldu. Büyükelçi Sinirlioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ''Anadolu Ajansının her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasına büyüyen ilgiden oldukça memnuniyet duyuyoruz.'' dedi. Bu yıl düzenlenen yarışmaya 100'den fazla ülkeden 15 bin başvuru yapıldığını söyleyen Sinirlioğlu, sergide fotoğrafları yer alan yetenekli foto muhabirlerini ve jüri üyelerini tebrik etti. - ''Sergi, BM'de her gün görüşülen zorlu meselelerin insani boyutunu ortaya koyuyor'' Sergideki fotoğrafların doğal afetlerlerin insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinden, hayatlarını daha iyi bir gelecek için riske atan göçmenlerin gözündeki umuda kadar çok çeşitli duygu ve ifadeyi yansıttığına dikkati çeken Sinirlioğlu, ''Bu sergi, üye devletlerin burada, BM çatısı altında, her gün görüştüğü en zorlu meselelerin insani boyutunu ortaya koyuyor.'' diye konuştu.

Sinirlioğlu, bir fotoğrafın tüm gerçekliğiyle bin kelimeye bedel olabileceğini söyledi. AA Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Saraçgil ise Anadolu Ajansının gerçekleştirdiği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'un aynı zamanda beşinci sergisinin düzenlendiğini söyledi. Saraçgil, ''Anadolu Ajansı olarak 100 yıllık habercilik tarihimizde foto muhabirlerinin mesleki özverilerinin tanığı olduk. Bu nedenle foto muhabirlerinin emeklerini ödüllendirmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla Istanbul Photo Awards projemizi başlattık'' dedi. 1 Kasım'dan itibaren yarışmaya altıncı kez başvuru almaya başlandığını ifade eden Saraçgil, ''Dünya genelinde her geçen yıl daha büyük yankı uyandırdığını görmek tüm çalışma arkadaşlarım için gurur ve heyecan verici.'' ifadelerini kullandı. Saraçgil sözlerini şöyle sürdürdü: ''2019 yılında Suriye, Meksika, Fransa ve Endonezya gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinin de içinde olduğu 100’den fazla ülkeden fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğraf ile yarışmamıza başvurdu. Tecrübeli editör ve foto muhabirlerinden oluşan jüri, seçimlerinin ardından 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdi. Geçtiğimiz ay Tokyo’da açtığımız sergi devam ederken aynı fotoğrafları farklı bir kıtada sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu durum yarışmamızın temel çıkış noktalarından biri olan haber fotoğrafının evrenselliğini kanıtlıyor.''