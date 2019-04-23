İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un kazananları belirlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsor olduğu yarışmanın uzman kişilerden oluşan jürisi, 2 gün boyunca ön elemeyi geçen fotoğrafların arasından, spor alanlarında tekil ve seri olmak üzere toplam 4 kategoride yılın en iyilerini seçti.
Bu yıl jüride ilk kez yer alan ve jüri başkanı seçilen ABD'li foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerlendirme süresince inanılmaz ve ilginç bir deneyim yaşadığını söyledi.
Copaken, fotoğraf belirleme sürecinin "göz açıcı" olduğu yorumunda bulunarak, "Herkesin fotoğraflar hakkındaki değerlendirmelerini duymak gerçekten büyüleyiciydi. Biz, diğer insanların görmediği fotoğrafları seçtik." dedi.
- "Şaşırtıcı insan hikayeleri görebilirsiniz"
Jüri üyelerinden Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens de yarışmanın önemine vurgu yaparak, Istanbul Photo Awards 2019'u diğer yarışmalardan ayıran özelliğin, göz önünde olmayan ülkelerden fotoğraf gelmesi olduğunu söyledi.
Başvuru yapan eserler bakımından Istanbul Photo Awards'ın bu yıl zengin bir içeriğe sahip olduğuna işaret eden Mertens, "Bence fotoğraflar ve fotoğrafçılar, çok harika bir çeşitliliğe sahip. Yarışmaya katılan foto muhabirlerinin gönderdiği çok değişik ve şaşırtıcı insan hikayeleri içeren birçok farklı haber konusu görme imkanımız oldu." diye konuştu.
- "Türkiye benim kalbime her zaman yakındı"
Foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle de yarışmanın iki kıtayı birleştiren bir şehirde olmasının içeriğe farklılık kattığına dikkati çekerek, Batı Avrupa'dan, Asya'dan ve İran'dan yarışmaya foto muhabirlerinin katıldığını belirtti.
De Keerle, Türkiye'nin fotoğraf açısından güçlü bir geleneğe sahip olduğunun altını çizerek, "Tanıdığım, birlikte çalıştığım ve kendilerinden bir şeyler öğrendiğim çok sayıda iyi Türk fotoğrafçı var." dedi.
Gençken ilk kez SIPA Ajansının sahibi Gökşin Sipahioğlu'nun kendisine bir foto muhabir olarak çalışma fırsatı sunduğunu anlatan De Keerle, "Türkiye benim kalbime her zaman yakındı. İstanbul harika bir şehir ve bildiğim en iyi şehirlerden. İstanbul'a aşığım. Çeşitliliğini, iki kıtanın ortasında yer alıyor oluşunu ve bu şehirdeyken tarihi hissedebilmeyi seviyorum." şeklinde konuştu.
Haber ve spor fotoğraflarına odaklanan yarışmanın kazananları, 25 Nisan'da açıklanacak.
Istanbul Photo Awards, dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmeyi ve giderek güç koşullarda yaşayan foto muhabirlik mesleğini desteklemeyi amaçlıyor.
Uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında önemli bir yere sahip olan yarışma, fotoğraf dünyasından yoğun ilgi görüyor.
Yarışmanın jürisinde Copaken, Mertens ve De Keerle'nin yanı sıra, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev (Rusya), AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto (Fransa), AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.
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