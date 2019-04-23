HABER

Istanbul Photo Awards 2019'un kazananları belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019 jürisi, kazananları belirledi - Haber ve spor fotoğraflarına odaklanan yarışmanın kazananları, 25 Nisan'da açıklanacak - Jüri Başkanı ABD'li foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken: - "Herkesin fotoğraflar hakkındaki değerlendirmelerini duymak gerçekten büyüleyiciydi. Biz, diğer insanların görmediği fotoğrafları seçtik" - Jüri üyesi Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens: - "Bence fotoğraflar ve fotoğrafçılar, köken olarak çok harika bir çeşitliliğe sahip. Her geçen yıl, sadece farklı kıtalardaki mülteciler veya sosyal adaletsizlik gibi tekrar eden konuları değil, aynı zamanda şaşırtıcı insan hikayeleri de içeren birçok farklı haber konusu görebilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un kazananları belirlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsor olduğu yarışmanın uzman kişilerden oluşan jürisi, 2 gün boyunca ön elemeyi geçen fotoğrafların arasından, spor alanlarında tekil ve seri olmak üzere toplam 4 kategoride yılın en iyilerini seçti.

Bu yıl jüride ilk kez yer alan ve jüri başkanı seçilen ABD'li foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerlendirme süresince inanılmaz ve ilginç bir deneyim yaşadığını söyledi.

Copaken, fotoğraf belirleme sürecinin "göz açıcı" olduğu yorumunda bulunarak, "Herkesin fotoğraflar hakkındaki değerlendirmelerini duymak gerçekten büyüleyiciydi. Biz, diğer insanların görmediği fotoğrafları seçtik." dedi.

- "Şaşırtıcı insan hikayeleri görebilirsiniz"

Jüri üyelerinden Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens de yarışmanın önemine vurgu yaparak, Istanbul Photo Awards 2019'u diğer yarışmalardan ayıran özelliğin, göz önünde olmayan ülkelerden fotoğraf gelmesi olduğunu söyledi.

Başvuru yapan eserler bakımından Istanbul Photo Awards'ın bu yıl zengin bir içeriğe sahip olduğuna işaret eden Mertens, "Bence fotoğraflar ve fotoğrafçılar, çok harika bir çeşitliliğe sahip. Yarışmaya katılan foto muhabirlerinin gönderdiği çok değişik ve şaşırtıcı insan hikayeleri içeren birçok farklı haber konusu görme imkanımız oldu." diye konuştu.

- "Türkiye benim kalbime her zaman yakındı"

Foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle de yarışmanın iki kıtayı birleştiren bir şehirde olmasının içeriğe farklılık kattığına dikkati çekerek, Batı Avrupa'dan, Asya'dan ve İran'dan yarışmaya foto muhabirlerinin katıldığını belirtti.

De Keerle, Türkiye'nin fotoğraf açısından güçlü bir geleneğe sahip olduğunun altını çizerek, "Tanıdığım, birlikte çalıştığım ve kendilerinden bir şeyler öğrendiğim çok sayıda iyi Türk fotoğrafçı var." dedi.

Gençken ilk kez SIPA Ajansının sahibi Gökşin Sipahioğlu'nun kendisine bir foto muhabir olarak çalışma fırsatı sunduğunu anlatan De Keerle, "Türkiye benim kalbime her zaman yakındı. İstanbul harika bir şehir ve bildiğim en iyi şehirlerden. İstanbul'a aşığım. Çeşitliliğini, iki kıtanın ortasında yer alıyor oluşunu ve bu şehirdeyken tarihi hissedebilmeyi seviyorum." şeklinde konuştu.

Haber ve spor fotoğraflarına odaklanan yarışmanın kazananları, 25 Nisan'da açıklanacak.

Istanbul Photo Awards, dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmeyi ve giderek güç koşullarda yaşayan foto muhabirlik mesleğini desteklemeyi amaçlıyor.

Uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında önemli bir yere sahip olan yarışma, fotoğraf dünyasından yoğun ilgi görüyor.

Yarışmanın jürisinde Copaken, Mertens ve De Keerle'nin yanı sıra, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev (Rusya), AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto (Fransa), AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Kağıthane'de çökme ve yıkım sonrası son durum havadan fotoğraflandıKağıthane'de çökme ve yıkım sonrası son durum havadan fotoğraflandı
Tekirdağ’da 23 Nisan kutlamaları başladıTekirdağ’da 23 Nisan kutlamaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Photo Awards yarışma

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.