İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un kazananları belirlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsor olduğu yarışmanın uzman kişilerden oluşan jürisi, 2 gün boyunca ön elemeyi geçen fotoğrafların arasından, spor alanlarında tekil ve seri olmak üzere toplam 4 kategoride yılın en iyilerini seçti.

Bu yıl jüride ilk kez yer alan ve jüri başkanı seçilen ABD'li foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerlendirme süresince inanılmaz ve ilginç bir deneyim yaşadığını söyledi.

Copaken, fotoğraf belirleme sürecinin "göz açıcı" olduğu yorumunda bulunarak, "Herkesin fotoğraflar hakkındaki değerlendirmelerini duymak gerçekten büyüleyiciydi. Biz, diğer insanların görmediği fotoğrafları seçtik." dedi.

- "Şaşırtıcı insan hikayeleri görebilirsiniz"

Jüri üyelerinden Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens de yarışmanın önemine vurgu yaparak, Istanbul Photo Awards 2019'u diğer yarışmalardan ayıran özelliğin, göz önünde olmayan ülkelerden fotoğraf gelmesi olduğunu söyledi.