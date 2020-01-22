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  4. Istanbul Photo Awards 2020 jürisi belli oldu

Istanbul Photo Awards 2020 jürisi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce profesyonel fotoğrafçının katıldığı ve bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın başvuru süresi 15 Şubat'a kadar uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2020 jürisi belli oldu.

Bu yıl jüride NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, Getty Images spor baş foto muhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri mart ayında Türkiye'de bir araya gelerek kazanan fotoğrafları belirleyecek.

- Başvurular 15 Şubat'a uzatıldı

Yaklaşık üç ayda 80'e yakın uyruktan fotoğrafçının başvurduğu yarışmanın başvuru süresi, 15 Şubat'a uzatıldı.

"Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışmaya, "http://istanbulphotoawards.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek. Fotoğrafı çeken muhabir 8 bin dolar para ödülü kazanacak. Ayrıca her kategoride birincilere beşer bin, ikincilere üçer bin, üçüncülere ise bin 500'er dolar ödül verilecek.

Ödül alan fotoğraflar Tokyo ve New York gibi önemli şehirlerde sergilenme ve Istanbul Photo Awards'ın fotoğraf albümünde yer alma imkanı bulacak.

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