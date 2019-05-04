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Istanbul Photo Awards'ın kazananları ve hikayeleri (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Uluslararası fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards'ın kazananları, ödül alan fotoğraflarının hikayelerini AA'ya anlattı - Kudüs'te kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, onun fotoğrafını çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alan fotoğrafıyla ödül alan Ahmad Gharabli: - "Bu fotoğrafın günümüzde medyanın yalnızca gazetecilik amaçlı kullanılmadığının, aynı zamanda kişisel ve kanıt, manipülasyon gibi idari amaçla da kullanıldığının bir göstergesi olduğuna inanıyorum" - "Binlerce Orta Amerikalı Göçmen/Thousands of Central American Migrants" başlıklı serisi ile ödül alan Guillermo Arias: - "Dünyanın bu bölgesinde, karavanlar, insanların göç etme şeklini değiştirdi" - Dalgadan düşen bir sörfçüyü yakaladığı fotoğraf ödül sahibi olan Matzke Stefan: - "Bu tarz yarışmalar gazetecilik açısından çok değerli"

TUĞÇENUR YILMAZ - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü "İsrail-ABD-Filistin çatışması" başlıklı fotoğrafıyla kazanan Ahmad Gharabli, "Bu fotoğrafın günümüzde medyanın yalnızca gazetecilik amaçlı kullanılmadığının, aynı zamanda kişisel ve kanıt, manipülasyon gibi idari amaçla da kullanıldığının bir göstergesi olduğuna inanıyorum." dedi.

AA'nın 2015'ten beri düzenlendiği "Istanbul Photo Awards" yarışmasında bu yıl farklı dallarda ödül kazananlar, AA muhabirine konuştu.

Kudüs'te kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, onunkini çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alan eseriyle "Yılın Fotoğrafı" ödülünü alan Gharabli, fotoğrafı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının protesto edildiği Saladin Caddesi'nde çektiğini anlattı.

Gharabli, protestolar sırasında İsrail askerlerinin, Filistinlilerin neler yaptığını kaydetmek için fotoğraf çektiğini belirterek, "Fotoğraftaki kadın da kendi akıllı telefonuyla o polisin önüne gelerek onu engellemek için dikkatini dağıttı. Bu kare bir sürü polisin kalabalığı dağıtmaya geldiği sırada çekilen, çok kısa bir anın yansımasıydı." ifadelerini kullandı.

Gharabli, "Bu fotoğrafın günümüzde medyanın yalnızca gazetecilik amaçlı kullanılmadığının, aynı zamanda kişisel ve kanıt, manipülasyon gibi idari amaçla da kullanıldığının bir göstergesi olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Istanbul Photo Awards'ın uluslararası fotoğraf ödülleri kapsamında önemli olduğunu söyleyen Gharabli, bu tarz ödüllerin gazetecilere umut ve motivasyon sağladığını kaydetti.

- "Karavanlar, insanların göç etme şeklini değiştirdi"

"Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Guillermo Arias, AFP için çektiği "Binlerce Orta Amerikalı Göçmen/Thousands of Central American Migrants" başlıklı serisi ile ödüle layık görüldü.

Arias, serisinde çoğunluğu Honduraslı, binlerce Orta Amerikalı göçmenin Amerika'ya ulaşma umuduyla bir aydan fazla süren yolculuğunu konu aldığını dile getirdi.

Fotoğraf serisinde Amerika'ya göç etmeye çalışan karavanlardan en kalabalık ve en görünür olanını yansıttığını söyleyen Arias, "İlk karavan değildi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri sağ olsun, en büyük ve en görünür karavandı bu." dedi.

Bu serinin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Arias, "Çünkü dünyanın bu bölgesinde karavanlar, insanların göç etme şeklini değiştirdi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının bilinen ve saygı duyulan bir ajans olduğunu belirten Arias, şunları kaydetti:

"Istanbul Photo Awards da dünya çapında en sıcak geçen yarışmalardan biri. Bu ödülün en sevdiğim yanı, direkt foto muhabirliği odaklı bir ödül. Az kategorili ancak haber fotoğrafçılığına odaklanan bir yarışma."

Arias, AA tarafından düzenlenen bu yarışmada ödül aldığı için onur duyduğunu belirterek, bu tarz yarışmaların sıklıkla düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Bu tarz yarışmalar gazetecilik açısından çok değerli"

Dalgadan düşen sörfçüyü yakaladığı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında birincilik ödülünün sahibi olan Matzke Stefan ise 4 senedir Portekiz'in sahil bölgesindeki Nazare'de kaldığı ve sıklıkla bu tarz sörf fotoğrafları çektiğinden bahsetti.

Stefan, bu beldenin Portekiz'in en büyük sörf dalgalarına sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Münih'e ayrılmadan önceki son sabahımızdı. Hava tahminleri çok kötü değildi. Dolayısıyla birkaç kare almak için 3 saat sahile gitmeye karar verdik. Sezonda güzel kareler yakalamak için son şansımızdı. Çok fazla sörfçü ve fotoğrafçı yoktu."

O anda sörfçü Sebastian Steudtner'i denizde gördüklerini söyleyen Stefan, "Sebastian bir anda ters dönerek göz alıcı bir manevra yaptı. Aynı fotoğrafı çeken sevgilim Christina ve ben birbirimize 20 metre uzaklıktaydık. O anda birbirimize baktık ve bu gizemli Nazare'yi neden çok sevdiğimizi hatırladık." dedi.

Stefan, bu fotoğrafla bir yarışmaya katılmayı düşündüğünü ancak Almanya'da böyle bir şansı olmadığını belirterek, "Bu fotoğrafları çektiğim için çok mutluydum. Uluslararası bir yarışma bakınıyordum ve AA'yı buldum. Bu ödülü kazandığım için çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

AA'nın düzenlediği bu yarışmayı bir fotoğrafçı arkadaşından öğrendiğini dile getiren Stefan, "Bence bu tarz yarışmalar gazetecilik açısından çok değerli çünkü bu zamanda birçok güzel fotoğraf gazetelerde yer alamayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmad Gharabli Guillermo Arias Istanbul Photo Awards Matzke Stefan

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