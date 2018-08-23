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İstanbul polisi 1 ton kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

İstanbul polisi 1 ton kurban eti dağıttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla bir ton kurban eti dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın himayesinde, kurban eti dağıtımını Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Ekipler, şehit yakınları, gaziler ve aileleri başta olmak üzere ziyaret ettikleri kişilerin bayramını kutladı, onlara kurban eti dağıttı.

Bu çerçevede, yaklaşık bir ton kurban etinin dağıtıldığı belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü kurban

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